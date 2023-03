Ulm

17:30 Uhr

Ulmer Philharmoniker lassen die Moldau erklingen

Plus Bedrich Smetana schuf mit "Mein Vaterland" einen musikalisch-patriotischen Epos. Im CCU war der Zyklus nun in voller Länge zu hören - kraftvoll und unterhaltsam.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Wenn man sich als Orchester das Thema Wasser vornimmt, kommt man an diesem Stück kaum vorbei. Im Dritten Philharmonischen Konzert dieser Spielzeit nahmen sich die Ulmer Musikerinnen und Musiker nun Bedrich Smetanas "Moldau" an. Mit dem bestens bekannten Stück lockten die Philharmoniker viel Publikum an, das sicher nicht enttäuscht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen