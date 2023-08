Ulmer Schriftsteller Manfred Eichhorn ist tot

Plus Der Ulmer Schriftsteller und Buchhändler Manfred Eichhorn starb im Alter von 72 Jahren.

Sein erstes eigenes Buch brachte er 1974 mit dem Gedichtband Illusion der Gräser heraus. Seither veröffentlichte er neben Theaterstücken, häufig in schwäbischer Mundart, verlegt vom Deutschen Theaterverlag, Romane, Erzählungen, Märchen und Lyrik.

Nun ist Eichhorn gestorben. „Draußa ischs donkel/jemand klopft/an mei Herz“, zitiert ihn die Traueranzeige. Anstoß für seine zwischen 2002 und 2004 erschienenen Bände Hennadäpper, Die Zukunft war schön und Kaffee, mein Leben war Manfred Eichhorns eigene Kindheitsgeschichte. Zuletzt erweiterte er seine Palette um Regionalkrimis, darunter die von 2008 bis 2020 entstandenen sechs Bände um den schwäbischen Kommissar Lott, der seine Karriere im Neuen Bau in Ulm begann.