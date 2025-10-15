Ulmer Trio "Mobile Instabile" erschließt sich in Barockbibliothek neue Räume

Das Ulmer Trio Mobile Instabile, das sich stilistisch irgendwo zwischen Neuer Musik, Jazzavantgarde und freier Improvisation bewegt, hat sich einen besonderen Konzertort ausgesucht. In der klösterlichen Umgebung der mehr als 250 Jahre alten Klosterbibliothek in Wiblingen geht die befreite und unberechenbare Musik des Trios eine ungewöhnliche Liaison mit der Architektur ein.

Das steht bei Mobile Instabile auf dem Programm

Die dynamische Barock- und Rokokokunst täuscht den Betrachter oft über die Wirklichkeit und ihre Beschaffenheit hinweg. Was Stein scheint, ist beim genaueren Hinschauen aus Holz. Die Musik von Mobile Instabile bewegt sich langsam wie ein Mobile von Alexander Calder. Und oft ist sie fragil und zerbrechlich, zart und luftig, ab und zu aber auch unberechenbar, aufbrausend und wild. In manchmal freier Improvisation, aber auch in komponierten Stücken wollen die Musiker instabile Gebilde schaffen, die wie Seifenblasen aufscheinen und dann wieder vergehen, mobil und instabil eben.

Mobile Instabile ist eine Band, die vom Ulmer Bassisten Reinhard Köhler gegründet wurde. Als ständiger Partner Köhlers ist seit mehr als zehn Jahren der Holzbläser Andreas Heizmann dabei, während der Schlagzeughocker immer wieder neu besetzt wurde. Seit einem Jahr sitzt darauf Jürgen Eulenpesch.

Mobile Instablie tritt am Sonntag, 19. Oktober, 17.30 Uhr, in der Bibliothek des Wiblinger Klosters auf. Das Konzert wird mitveranstaltet vom Verein Kunstwerk. Tickets im Vorverkauf unter ulmtickets.de. (AZ)