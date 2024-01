Ulmer Zelt 2024: Harald Schmidt macht den Anfang in der Friedrichsau

Zur diesjährigen Eröffnung am 22. Mai "schwätzt" die in Neu-Ulm geborene Latenight-Legende Harald Schmidt mit Bernd Gnann an einem "gänzlich unvorbereiteten Abend".

Der Entertainer, Schauspieler und Fernsehmoderator Harald Schmidt trifft auf seinen alten Bekannten Bernd Gnann. Die beiden waren auf der gleichen Schauspielschule, üben ähnliche Berufe aus und haben sich noch immer viel zu erzählen. Laut Ankündigung der durch ganz Deutschland tourenden Reihe ist ein "spontaner Schwatz unter Freunden, ein Gespräch ohne Vorbereitung, dafür aber mit umso mehr guter Laune und Humor" zu erwarten.

Harald Schmidt, in Neu-Ulm geboren

Schmid, 1957 in Neu-Ulm geboren ist, bekannt. Bernd Gnann, Oberschwabe, ist ausgebildeter Schauspieler und nicht zuletzt durch Tatort-Rollen aufgefallen. Im Duo bestreiten die beiden am Mittwoch, 22. Mai, um 20 Uhr die Eröffnung.

Harald Schmidt kommt ins Ulmer Zelt, Hier ist der Entertainer mit FAZ-Journalist Timo Frasch im Wolfgang-Eychmüller-Haus. zu sehen. Foto: Florian Arnold

Nachdem das Zelt-Team im vergangenen Jahr bereits die ersten 18 Veranstaltungen veröffentlicht hatte, startet am Mittwoch, 17. Januar, der Vorverkauf für Kissin‘ Dynamite, gefolgt von weiteren fünf weiteren Vorverkaufsstarts am Freitag. Die Hooters etwa, wurden bereits angekündigt.

Austro-Pop mit Granada

Am Samstag, 8. Juni, versprechen die Jungs von Granada die Bühne mit ihrem einzigartigen Austro-Pop zum Beben zu bringen. Einen musikalischen Höhepunkt erlebt das Zelt am Freitag, 14. Juni, wenn der palästinensisch-syrische Pianist Aeham Ahmad mit seinem unverwechselbaren Stil die Herzen des Publikums erobern wird. An diesem Abend präsentiert er nicht nur seine faszinierende musikalische Reise, sondern auch Leser Hans-Georg Hunstig wird aus seinem Buch vorlesen und uns Einblicke in die bewegende Geschichte Ahmads gewähren.

Irische Klänge von Altan

Liebhaber traditioneller irischer Musik sollten sich den Mittwoch, 19. Juni, vormerken, wenn Altan mit ihren mitreißenden Klängen die Zuhörer auf eine ganz besondere musikalische Reise mitnehmen. Gegen Ende der Spielzeit wird Ausnahme-Bassistin Nik West am Samstag, 22. Juni mit ihrer energetischen Bühnenpräsenz und ihrem einzigartigen Fusion-Sound für ein Konzerterlebnis sorgen.

Die Karten für Kissin‘ Dynamite sind ab Mittwoch, 17. Januar um 10 Uhr und die anderen ab Freitag, 19. Januar um 10 Uhr im hier Vorverkauf. Anders als in vergangenen Jahren schaltet das Ulmer Zelt direkt von Beginn an das gesamte Kartenkontingent frei - der finale Verkaufsstart kurz vor der Spielzeit entfällt somit. Die erste ausverkaufte Veranstaltung steht bereits fest: ist LaBrassBanda am Freitag, 31. Mai. (AZ)