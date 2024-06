Ulmer Zelt: Nik West bringt die Zukunft des Funk in die Au

Plus Die Pop-Legende Prince war ihr Fan und Förderer. In Ulm zeigt die US-Amerikanerin einem begeisterten Publikum, wie mitreißend Funk sein kann.

Mehr Leidenschaft geht nicht: In knackigen 90 Minuten hat Nik West mit ihrer Band das Ulmer Zelt zum Beben gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes: Die Basslinien sind körperlich zu spüren.

Die Extrovertiertheit hat Nik West von ihrem einstigen Förderer Prince gelernt, der auch gerne mal Fellstiefel auf der Bühne trug. West stellte ein offensichtlich im Garderoben-Anhänger des Ulmer Zelts vor dem Auftritt gefilmtes Video online: "It's Showtime" heißt es da und West präsentiert sich im silbernen BH, Glitzerrock und Glitzerjäckchen, das aus Lametta zu bestehen scheint, schnappt sich ihren Bass und schickt noch einen aufreizenden Kuss an ihre Follower.