Umbau planmäßig gestartet: Blaubeurer Ring wird jetzt zur „Kartoffel“

Mit dem Jahreswechsel ist der Umbau vom Blaubeurer-Tor-Rings zum Blaubeurer-Tor-Tunnel offiziell gestartet. Doch bis es so richtig losgeht, sind an der B10 noch Vorarbeiten notwendig. Zahlreiche Bäume wurden in den Wochen vor Weihnachten bereits entfernt. Nun erfolgt ein nächster Zwischenschritt, der Umbau in eine „Kartoffel“.

Die große Verkehrsinsel zwischen der Blaubeurer Straße und dem Ring ist einer Asphaltfläche gewichen. Durch diese vorübergehende Asphaltierung wird Raum geschaffen, um während der Bauarbeiten für den Tunnel immer wieder die Fahrspuren je nach Baufortschritt verschwenken zu können. Für alle Fahrtrichtungen sollen dabei über die meiste Zeit jeweils die üblichen zwei Fahrstreifen bestehen bleiben. Dabei verformt sich der Ring zeitweise zu einer „Kartoffel“. Jener „Kartoffelbau“ soll in diesem Herbst abschlossen sein. Erst dann beginnt der richtige Tunnelbau.

Ebenfalls begonnen hat jetzt eine dringende Kanalsanierung vor der Zufahrt zum „Kaufland“ in der Blaubeurer Straße. Dort ist unter der Fahrbahn ein 1905 gebauter Abwasserkanal erheblich beschädigt, der jetzt dringend in offener Bauweise saniert werden muss. Für zwei Wochen steht in diesem Bereich nur jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung.