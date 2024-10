Die Zahlen, die am Mittwoch in Ulm vorgestellt wurden, sprechen eine deutliche Sprache: Der Tourismus in Ulm und Neu-Ulm generiert einen jährlichen Brutto-Umsatz von über 723 Millionen Euro, die Wertschöpfung liegt dabei bei 340 Millionen Euro und er sorgt für fast 10.000 Arbeitsplätze im und um das lokale touristische Umfeld.

Oliver Helmstädter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis