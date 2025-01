Unfall auf B30 bei Donaustetten: Auto kracht ungebremst in Betonmischer

Ein 26-Jähriger hat einen von ihm verursachten Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B30 nahe der Ausfahrt Ulm-Donaustetten mit leichten Verletzungen überstanden. Nach Polizeiangaben war der junge Mann kurz nach 14 Uhr in seinem Opel Corsa in Richtung Ulm unterwegs, als er wohl unaufmerksam war und ungebremst in das Heck eines vor ihm fahrenden Betonmischers prallte. Anschließend schleuderte er quer über die Fahrbahn und prallte mit dem Heck gegen die Mittelleitplanke, wo er quer zur Fahrtrichtung stehen blieb.

Die Feuerwehren aus Erbach und Dellmensingen sicherten die Einsatzstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Besatzungen von zwei Rettungswagen kümmerten sich um den Lkw-Fahrer und den Pkw-Fahrer. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Ulm rund eine halbe Stunde gesperrt. Nachdem ein Abschleppwagen den Opel geborgen hatte, war die Unfallstelle nach einer guten Stunde geräumt. Den Sachschaden an dem Opel, am Lkw und an den Schutzplanken schätzt die Polizei auf über 30.000 Euro.