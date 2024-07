Unfall auf B30 bei Wiblingen mit mehreren Autos: Verursacher wird verletzt

Auf der B30 bei Wiblingen kommt es zu einem Auffahrunfall. Ein 39-Jähriger kam in ein Krankenhaus.

Ein Verletzter und mehrere beschädigte Autos sind die Folge eines Unfalls auf der B30 bei Ulm-Wiblingen am Montagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 39-Jähriger kurz vor 16.45 Uhr mit seinem Seat auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Biberach. Kurz nach der Landesgrenze auf Höhe Wiblingen wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Zeitgleich bremste ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt ab. Der Seat fuhr dem Mercdes in das Heck. Daraufhin verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen die Mittelleitplanke und im Anschluss auf einen vorausfahrenden BMW. Zuletzt stieß der Mercedes dann gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Citroen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde nach Polizeiangaben der 39-jährige Verursacher leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Mercedes des 27-Jährigen war so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. (AZ)