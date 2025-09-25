Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Ulm: Unfall auf der B30: 21-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen BMW

Ulm

Unfall auf der B30: 21-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen BMW

Bei Regen war der Fahrer wohl zu schnell unterwegs. Sein Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B30 bei Wiblingen kam es zu einem Unfall.
    Auf der B30 bei Wiblingen kam es zu einem Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch hat ein 21-Jähriger die Witterungsverhältnisse unterschätzt und war bei Regen in Ulm wohl zu schnell unterwegs.

    Um kurz nach 5 Uhr fuhr der 21-Jährige bei Wiblingen auf die B30 in Richtung Neu-Ulm auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen herrschte aufgrund des starken Regens laut Polizei Aquaplaning. Der Fahrer des BMW verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanken.

    Der 21-Jährige blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden