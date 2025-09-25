Unfall auf der B30: 21-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen BMW

Am Mittwoch hat ein 21-Jähriger die Witterungsverhältnisse unterschätzt und war bei Regen in Ulm wohl zu schnell unterwegs.

Um kurz nach 5 Uhr fuhr der 21-Jährige bei Wiblingen auf die B30 in Richtung Neu-Ulm auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen herrschte aufgrund des starken Regens laut Polizei Aquaplaning. Der Fahrer des BMW verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanken.

Der 21-Jährige blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (AZ)