Unfall in Ulm: Fahrschulauto beteiligt

Ein Fahrschulauto war am Montag in Ulm in einen Unfall verwickelt. Das kam nach Polizeiangaben so:

Gegen 14.10 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem VW auf dem Zubringer der B311 zum Kuhbergring unterwegs. Ein 18-Jähriger fuhr vor ihr in gleicher Richtung. Der war mit einem Fahrschulauto unterwegs. An der Einmündung zum Kuhbergring musste der Fahrschüler bremsen. Das bemerkte die 43-Jährige wohl zu spät und fuhr in das Heck des Audi. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. (AZ)