Unfall während des Einsatzes: Rettungswagen streift einen Sattelzug

Während einer Rettungsfahrt durch den Westringtunnel ist es am Mittwoch in Ulm gegen 16.10 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Der Rettungswagen war laut Polizei auf einer Einsatzfahrt in Richtung Dornstadt unterwegs. Da sich der Verkehr im Westringtunnel staute, bildeten die Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse.

Als die 20-jährige Fahrerin mit Blaulicht und Martinshorn an einem Sattelzug vorbeifuhr, streifte sie wohl den Auflieger des Sattelzugs. Aufgrund der dringlichen Einsatzfahrt mit einem Patienten im Fahrzeug musste sie weiterfahren. Anschließend meldete sie den Unfall umgehend der Polizei.

Am Rettungswagen entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Geschädigten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Laupheim unter Telefon 07392/9630320 entgegen. (AZ)