Ulm

15:21 Uhr

Vandalen reißen in Ulm Nummernschilder ab

Unbekannte entwenden Kennzeichen in Ulm. (Symbolfoto).

Von Donnerstag auf Freitag rissen Unbekannte in Ulm an mehreren geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen ab. Was sie damit taten, überrascht.

Vandalen unterwegs: Die Autos, die sich nach Polizeiangaben Unbekannte aussuchten, parkten ordnungsgemäß am Michelsberg in der Prittwitzstraße. Zwischen 17.30 Uhr und 6 Uhr rissen die Vandalen an mindestens zehn Fahrzeugen die Kennzeichen ab. Offenbar hatten die Vandalen kein Interesse an den Zeichen. Zumindest nicht an allen. Die Autoschilder warfen sie nämlich teilweise ins angrenzende Gebüsch. Die Polizei Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro. (AZ)

Themen folgen