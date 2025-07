Weiße Tauben: Ulm verbietet Hochzeitsbrauch

Als Symbol für Liebe und Treue sind weiße Tauben eine romantische Zutat an Hochzeiten. Die Vögel werden auch in Ulm nach Trauungen im Rathaus von Brautpaaren und Gästen frei gelassen. Doch der Brauch hat unromantische Folgen – deshalb ist er künftig in Ulm untersagt.

Im Februar hatten SPD- und kjt-Fraktion einen entsprechenden gemeinsamen Antrag gestellt. Nun hat der Oberbürgermeister reagiert. Das Ulmer Standesamt, so teilt er mit, wird künftig in Traugesprächen und über einen Flyer darauf hinweisen, dass das Steigenlassen von Hochzeitstauben auf städtischen Plätzen und Flächen in Ulm verboten ist.

Hochzeitstauben in Ulm: Tierschutz ist ein Grund für Verbot des Brauchs

SPD und kjt hatten ihren Antrag unter anderem mit Tierschutz begründet. Denn für die vermeintlich romantische Zeremonie werden die als feste Paare zusammenlebenden Tauben getrennt. Die Idee ist, dass sie wieder zu ihrem Partner, ihrer Partnerin beim Züchter zurückfinden und -fliegen. „Schon verrückt, dass die Tiere ausgerechnet für Ehesymbol getrennt werden“, sagt Bastian Röhm von der kjt-Fraktion kopfschüttelnd.

Schwerer wiegt, dass einige der Hochzeitstauben den Weg nicht zurückfinden oder in der Natur sterben. Gerade weiße Ziertauben hätten „keine ausreichende Überlebensfähigkeiten“. Sie seien weder an die Nahrungssuche noch an die Gefahren der freien Wildbahn angepasst und würden oft Opfer von Hunger, Raubtieren oder Witterungseinflüssen, heißt es im Antrag. „Bei guten Wetterverhältnissen schaffen fünf Prozent der Tauben, darunter auch Brieftauben, den Weg nicht zurück. Bei schlechten Wetterverhältnissen sind es zehn bis 50 Prozent“, warnte Röhm, Mitglied der Tierschutzpartei, im Februar.

Mehr Tauben, mehr Kot, mehr Kosten für die Stadt Ulm

Außerdem würden Hochzeitstauben die Population der Stadttauben und damit auch die Probleme mit Kot auf Plätzen und historischen Bauten vermehren „Dies führt zu höheren Kosten für Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen.“ Es ergebe keinen Sinn, mit Taubenhäusern die Population der Tiere zu kontrollieren und sie durch Hochzeitstauben wieder zu vergrößern. Auch die AG Stadttauben Ulm, die sich in Ulm um die Tiere kümmert, hat eine Petition gestartet, mit dem Ziel, ein Hochzeitstaubenverbot zu erwirken. Laut Röhm kamen dabei 1400 Unterschriften zusammen. (kam)