Vergessene KZs: Hier begann der Naziterror

Unter dem Titel "Auftakt des Terrors - Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus" zeigen 17 Gedenkstätten aus ganz Deutschland, wie die Schreckensherrschaft der Nazis ihren Anfang nahm.

Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek - diese Namen sind für uns heute synonym mit dem Terror des Naziregimes. In den Vernichtungslagern, errichtet auf polnischem Grund, gipfelte die Todesmaschinerie der Nationalsozialisten. Doch verstreut über bundesdeutschem Gebiet gibt es viele Orte, an denen die Nazis Menschen gefangen hielten. Vor genau 90 Jahren gründeten die Nazis die ersten Konzentrationslager, die den Grundstein legten für den Terror, der folgen sollte und über die doch wenig bekannt ist. 17 Einrichtungen aus ganz Deutschland wollen das ändern. Sie haben gemeinsam eine Ausstellung gestaltet, zu deren Eröffnung auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth nach Ulm kam.