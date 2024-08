Verlosung: Gewinnen Sie Tickets für die Chippendales im CCU

Seit über elf Jahren räumen die Chippendales bei den Best of Las Vegas Awards als Gewinner der besten Männershow ab. Auf ihrer neuen „Welcome to the Chippendales“-Tour lassen sie nicht nur die Hüllen fallen, sondern präsentieren dazu ausgefeilte Choreografien. Live sind die Chippendales am Dienstag, 15. Oktober, um 20 Uhr in Ulm im Congress Centrum zu erleben.

Wer bei den Chippendales an ultimativ trainierte männliche Oberkörper, erotische Unterhaltung und an einen atemberaubend attraktiven Cast denkt, liegt zu 100 Prozent richtig. So vollmundig kündigt der Veranstalter die Show an. Doch die Chippendales seien mehr als Sexappeal in Perfektion: Auch tänzerische und musikalische Fähigheiten gehören für einen Chippendale dazu, ebenso Trainingsdisziplin und Bühnenpräsenz.

Chippendales begeistern ihr Publikum seit 1979

Die Chippendales, deren Karriere 1979 in Los Angeles begann, erzählen zugleich auch eine Emanzipationsgeschichte: Sie etablierten die erste rein männliche Tanzgruppe der Geschichte für ein weibliches Publikum und wurden zu einem Phänomen der Popkultur. Auch wenn es nie darum ging, ein politisches Statement zu postulieren, haben die Chipps ganz nebenbei eines eben auch erreicht: Dem Sexismus der von Männern konsumierten, heterosexuellen Stripshows einen Spiegel vorzuhalten und mit viel Humor zugunsten eines weiblichen Publikums einfach umzudeuten.

Karten für die Show in Ulm gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen online wie offline oder in unserem Gewinnspiel. Unsere Redaktion verlost 5 mal 2 Karten. Wer sein Glück versuchen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Chippendales“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss: 1. September. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können sich die Tickets dann am Veranstaltungstag an der Abendkasse abholen. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)