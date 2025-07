Vermisster 63-Jähriger aus Ulm tot aufgefunden

Seit Sonntag, 6. Juli, galt ein 63-Jähriger aus Ulm als vermisst. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, ging die Polizei am Montag mit der Suche nach ihm an die Öffentlichkeit. Am Freitag nun teilt die Polizei mit: Der vermisste Mann wurde tot aufgefunden.

Überprüfungen seien zunächst ergebnislos verlaufen. Der Vermisste soll zwar sein Mobiltelefon mit sich geführt haben, dieses sei jedoch ausgeschaltet gewesen, hieß es. Am Donnerstag fand nun ein Zeuge den Vermissten in einem Wald im Bereich Böfingen tot auf. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor. (AZ)