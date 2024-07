Frauenlauf während deutschem EM-Spiel: So reagieren die Veranstalter

Weil das deutsche EM-Viertelfinale zeitgleich mit dem Ulmer Frauenlauf stattfindet, gibt es Bedenken, dass sich die Fußballfans und Läuferinnen in die Quere kommen. Nun wurde das Programm des Laufs geändert.

Der Frauenlauf hat sich in Ulm als beliebtes Sportevent längst etabliert. Auch heuer waren die 4000 Startplätze Monate vor dem Lauf vergeben. Der Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark und der Qualifikation für das 18 Uhr-Spiel der Europameisterschaft an diesem Freitagabend zwingt den Veranstalter nun zu kurzfristigen Änderungen im Programm der Laufveranstaltung. Damit soll verhindert werden, dass Teilnehmerinnen, feiernde oder je nach Spielausgang auch frustrierte Fußballfans und Streckenabsperrungen sich in die Quere kommen.

Am späten Montagabend informierte der Veranstalter Sun Sportmanagement, der auch den Einsteinmarathon im Herbst ausrichtet, die angemeldeten Teilnehmerinnen über die Änderungen: "Die gute Nachricht zuerst: Der Frauenlauf kann trotz des EM-Viertelfinales zwischen Deutschland und Spanien stattfinden und bleibt in der Innenstadt, allerdings müssen wir kleinere Veränderungen in Kauf nehmen." Aufgrund des erhöhten Personen- und Verkehrsaufkommens in der Innenstadt müsse die Dauer der Läufe von 60 auf 45 Minuten verkürzt und die Startzeit des zweiten Laufs nach vorn verlegt werden. "So kann gewährleistet werden, dass die Absperrungen im Innenstadtbereich so abgebaut werden können, dass die vielen Fußballfans nach dem Spiel (hoffentlich zum Feiern) ausschwärmen können", schreibt der Veranstalter, der um Verständnis der Teilnehmerinnen bittet, die immerhin auch eine Startgebühr von 40 Euro entrichtet haben.

Frauenlauf 2024 in Ulm: Veranstalter stimmt sich mit Polizei ab

Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, sagt eine Sprecherin von Sun Sportmanagement. Der Frauenlauf finde traditionell am ersten Freitag im Juli statt. Dass er heuer nicht nur mit der EM, sondern eben just auch uhrzeitmäßig genau mit einem Deutschlandspiel kollidiert, war in den langfristigen Planungen so nicht abzusehen. Man sei von Anfang mit der Polizei im Austausch gewesen, aber erst seit dem letzten Deutschlandspiel, bei dem auch in der Ulmer Innenstadt zu Zwischenfällen kam und seitdem auch der Termin für das deutsche Viertelfinalspiel feststeht, sind die Bedenken auf allen Seiten gewachsen, erklärt die Sprecherin. Durch die Verschiebungen der Läufe auf die Zeit während des Spiels und die Sperrung des Münsterplatzes für die anschließende Frauenlaufparty sollen Fußballfans und die Teilnehmerinnen so gut es geht getrennt werden.

Für die fußballinteressierten Frauen werde der Moderator über alle gefallenen Tore und den aktuellen Spielstand informieren. Um die Verkürzungen der Laufzeiten zu kompensieren, gibt es für jede Teilnehmerin ein zusätzliches Bändchen. Mit den Armbändern, die im Anschluss gegen Sekt getauscht werden können, werden die Läuferinnen im Normalfall nach jeder Runde belohnt. Denn einen Wunsch haben Fußballfans und die Läuferinnen gemeinsam: Der Freitagabend soll zur Party werden. (AZ)