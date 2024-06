Von Erich Fried bis Tango: Viel los beim Ulmer Lyriksommer

Workshop, Lesungen und ein Tanzabend: Der Ulmer Lyriksommer wartet in den kommenden Tagen mit einem breit gefächerten Programm auf.

Der Ulmer Lyriksommer - dieses Jahr schon in seiner dritten Ausgabe - ist in vollem Gange. Die Literaturreihe steht heuer unter dem Motto "Der Freiheit eine Gasse – Verse im Aufbruch". In den kommenden Tagen stehen wieder vier Veranstaltungen auf dem Programm. Los geht es schon am Freitagnachmittag.

Autorin Katharina Kohm bietet von 14 bis 17 Uhr einen Lyrikworkshop im Einsteinhaus der Ulmer vh an. Wie findet man eine Balance zwischen lyrischem Handwerkszeug und poetischer Idee? Wie finden Autorinnen und Autoren ihre eigene Handschrift und wie fühlt es sich an, wenn sich das Schreiben verselbstständigt? Um Fragen wie diese wird es bei der kostenlosen Veranstaltung gehen. Anmeldung an projektleitung@ulmer-lyriksommer.de.

Ein Abend für Dichter Erich Fried

Um 19.30 Uhr schließt sich, ebenfalls im Einsteinhaus, ein Erich-Fried-Abend an, bei dem sich Katharina Kohm und Christine Langer über den großen österreichischen Dichter ("Es ist was es ist – sagt die Liebe") unterhalten werden. Liebesgedichte politisch gedacht – Kohm und Langer lesen politische Gedichte und Liebesgedichte von Fried, diskutieren darüber und stellen sie gegenüber: Lust und Leid, Bewegung und Stillstand, Mut und Angst, Ekstase und Tod. Diese Gegensätze sollen für die Besucherinnen und Besucher hör- und sichtbar werden. Mit im Programm: Ein KI-Experiment.

Ein fester Bestandteil des Ulmer Lyriksommers sind auch Lesungen unter freiem Himmel. Am Montag, 1. Juli, geht es um 17 Uhr zum Berblinger Turm. Dort wollen der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft in Ulm & Neu-Ulm, Ernst Joachim Bauer, und die Lyrikerin Christine Langer lyrische Impulse setzen.

So passen Tango und Poesie zusammen

Passend zum Jahresmotto "Der Freiheit eine Gasse – Verse im Aufbruch" gibt es mit einem Tangoabend auch eine Neuheit. Am Dienstag, 2. Juli, heißt es unter dem Schlagwort "Verse & Violinen" Gedichte zu tanzen. Lyrik und Tango kommen an diesem Abend zwischen 19.30 und 20.30 Uhr zusammen.

Christine Langer liest ihre Gedichte und verleiht ihnen auch im Tanz Ausdruck. Benedicta Walser und der italienische Tanguero Pasquale Bloise wiederum zeigen den Tango als eine unablässige Suche nach gemeinsamer Bewegung und Verschmelzung von Tanz und Gedicht. Diese Veranstaltung, die im Café Fortuna stattfindet, kostet zehn Euro Eintritt. (AZ)