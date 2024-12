Von Traktor angefahren: Seniorin stirbt an Unfallfolgen

Eine 82-Jährige ist am Zweiten Weihnachtstag an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei Ulm nun mit. Die Seniorin wurde am 18. Dezember im Ulmer Ortsteil Eggingen von einem 54-Jährigen mit seinem Traktor angefahren. Der Mann wollte Einparken und fuhr deshalb rückwärts über die Dorfstraße. Trotzdem er sich vor dem Zurücksetzen umsah, bemerkte er die Frau auf dem Gehweg laut Polizei nicht. Die 82-Jährige, deren Identität zunächst noch unklar war, erlitt lebensgefährliche Verletzungen, denen sie nun leider erlag. (AZ)

