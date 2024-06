Wegen Klimaaktivisten-Demo ist die Neue Mitte für Stunden blockiert

Keine Überschwemmung, sondern eine unangemeldete Demo von Klimaaktiven legt am Samstag den Verkehr in der Ulmer Mitte lahm. Sie war nicht angemeldet.

Am Samstagmittag blockierten etwa 30 Personen der "Letzten Generation" unter dem Motto "Ungehorsame Versammlung; Stoppt fossile Subventionen - Neue Mitte ohne Autos" die Neue Straße vor dem Rathaus Ulm.

Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurde nach Angaben der Polizei ein Versammlungsort in unmittelbarer Nähe am Hans-und-Sofie-Scholl-Platz zugewiesen, um die Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren. Dieser Aufforderung wurde keine Folge geleistet, weshalb der Fahrzeugverkehr auf der Neuen Straße während der Versammlung in diesem Bereich komplett gesperrt werden musste. Auch, weil Minderjährige sich in einem Schlauchboot mitten auf der Straßen platzierten.





"Dürren. Überschwemmungen, Hunger, Tote?? Soll so meine Zukunft sein!", fragt sich die 13-jährige Demonstrantin Liora. Foto: Oliver Helmstädter

"Letzte Generation" demonstriert in der Innenstadt von Ulm

Da weitere Aufforderungen der Polizei beharrlich ignoriert wurden, wurde die Versammlung nach etwa zwei Stunden durch die Polizei aufgelöst und die Teilnehmer wurden von der Straße gedrängt. Hierauf setzten sich mehrere Personen auf die Straße, sodass diese weggetragen und kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden musste. Entsprechende Anzeigen wegen des Abhaltens einer nicht angemeldeten Versammlung und der Verweigerung der polizeilichen Maßnahmen werden gefertigt. (AZ/heo)