Mann starrt Frau in Bus an und befriedigt sich dabei selbst

Die junge Frau ist so überrascht, dass sie zunächst nicht reagiert. Wer kennt den etwa 70 Jahre alten Mann, der wohl öfter im Bus von Ulm nach Weißenhorn sitzt?

Ein etwa 70 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in einem Linienbus von Ulm nach Weißenhorn selbst befriedigt und eine Frau aufgefordert, ihn zu berühren. Der Mann verließ den Bus wohl am Busbahnhof in Weißenhorn – die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die ihn kennen.

Die Geschädigte war nach Angaben der Polizei zwischen 15.50 und 16.20 Uhr mit dem Bus der Linie 78 von Ulm nach Weißenhorn unterwegs. Mit im Bus, auf der anderen Seite des Ganges, saß der ältere Mann, der sie zunächst anstarrte und dann anfing, sich im Genitalbereich zu reiben. Schließlich fasste er sich in die Hose und befriedigte sich selbst. Dabei hielt er Blickkontakt mit der Frau und verlangte, dass sie ihn berührt.

Mann befriedigt sich in Bus von Ulm nach Weißenhorn: Polizei sucht Zeugen

Die junge Frau war nach Angaben der Polizei zunächst so überrascht, dass sie nicht reagierte. Als die Frau ausstieg, wiederholte der Mann seine Aktion, worauf ihn die Frau anschrie und den Bus verließ. Nach ersten Ermittlungen ist der Mann vermutlich am Busbahnhof in Weißenhorn ausgestiegen. Möglicherweise fährt der Tatverdächtige öfter mit der Linie 78. Bei dem bislang unbekannten Täter handelt es sich um einen älteren Mann, etwa 70 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach deutsch mit einer belegten, heiseren Stimme. Die Polizei Weißenhorn bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen könne, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)