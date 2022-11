Ein völlig neues Gefühl: So fährt es sich auf der ICE-Neubautrasse

Plus Mehrmals am Tag pendelt ein ICE auf der neuen Bahn-Strecke zwischen Wendlingen und Ulm, um Lokführer zu schulen. Unsere Redaktion durfte dabei sein.

Es ist schon irgendwie eigenartig, wenn man auf einer Bahnstrecke unterwegs ist, die es noch gar nicht gibt. Und dann auch noch mit 250 km/h. Am Donnerstag hat die Bahn zwei Dutzend Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit gegeben, die neue Strecke kennenzulernen und den ungewohnten Komfort zu genießen. Der ist tatsächlich ein völlig neues Fahrgefühl.