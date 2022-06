Sänger Clueso wird im Klosterhof in Wiblingen ganz persönlich

Lokal Die Fans lieben Clueso für seine Lieder und dafür, wie er ihre Nähe sucht. Der Musiker erzählt persönliche Dinge. Und trotz der Hitze wird auch wild getanzt.

"37 Grad im Paradies" singt Clueso – und angesichts der Hitze des Sommerabends am letzten Open-Air-Tag in Wiblingen kommentiert der 42-jährige Sänger aus Erfurt selbst, dass 37 Grad doch ein bisschen viel sind, um paradiesisch zu sein. Für seine Fans – knapp 2000, locker verteilt im Klosterhof – ist es ein Riesenfest, und auch Clueso und seine Band sind bestens gelaunt. Sie erklären ein ums andere Mal ihre Freude und Dankbarkeit, nach den Corona-Lockdowns wieder auftreten zu können, und loben die Atmosphäre des Klosterhofs.