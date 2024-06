"Tolle Hechte retten Hecht": Polizei und Feuerwehr entlassen Fisch in Iller

Ein Hecht wird selbst zum Opfer des Hochwassers. Kräfte von Polizei und Feuerwehr aber entlassen den Raubfisch wieder in die Iller bei Wiblingen.

Die Ulmer Polizei veröffentlicht die Erfolgmeldung am Freitagmorgen mit folgendem Titel: "Tolle Hechte retten Hecht". Passiert war am Donnerstagnachmittag folgendes: Ein Jogger habe einen rund einen Meter großen Hecht gegen 15 Uhr im Ostermahdweg unterhalb der Brücke über die Iller bei Wiblingen entdeckt, heißt es im Polizeibericht. Dort sei der "wendige Wasserjäger" während des Hochwassers in den zurückliegenden Tagen in einer circa drei auf acht Meter großen und rund 50 Zentimeter tiefen Wasseransammlung gestrandet und selbst zum Opfer geworden.

In einer gemeinsamen Rettungsaktion von Feuerwehr und Beamten des Polizeipostens Ulm-Wiblingen hätte der Hecht mit einem Kescher eingefangen und wieder in die Iller eingesetzt werden können. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fisch den wohl unfreiwilligen Ausflug im Niedrigwasser ohne Verletzungen überstanden haben. Die Polizei geht davon aus, dass er nun "bestimmt noch einige Kilometer" schwimmt. (AZ)