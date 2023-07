Wiblingen werde nicht abgehängt: OB Czisch widerspricht Roth

Sechs Wochen droht dem Wiblinger Tannenplatz die ÖPNV-Isolation. Oder doch nicht? OB Czisch sieht das etwas anders.

" Wiblingen wird keineswegs vom ÖPNV abgehängt", so wandte sich Oberbürgermeister Gunter Czisch gegen Meldungen, die während der Sommerferien anstehende Baustelle an der Ulmer Straße in Wiblingen kopple die Menschen in Wiblingen von der wichtigen Linie 4 ab.

"Die SWU Verkehr ist von mir beauftragt, die Auswirkungen durch die Sperrung für die Menschen in Wiblingen so gering wie möglich zu halten", wird Czisch in einer Pressemitteilung zitiert. Die SWU arbeitete mit Hochdruck an einer Lösung, die die Einschränkungen im Nahverkehr abfedere.

Baustelle am Wiblinger Ring laut Czisch unumgänglich

Die Baustelle selbst verteidigte Czisch als "unumgänglich": "Wir müssen hier was tun. Die Entscheidung, die Arbeiten verschiedener Baulastträger zusammenzufassen, ist richtig: Niemand hätte Verständnis, wenn wir im Herbst dort wieder sperren und alles aufreißen würden."

Und dass eine solche Maßnahme nur in dem verkehrsärmeren Sommerferien durchgeführt werden könne, erschließe sich auch Laien. Czisch weiter: "Nun geht es darum, dass wir die Auswirkungen durch die Sperrung für die Wiblingerinnen und Wiblinger so gering wie möglich halten."

Der Ulmer CDU-Stadtrat Hans-Walter Roth hält das Vorgehen für ein "Intelligenzdefizit", wie er in einer Mitteilung an Medien schreibt. Aus seiner Sicht wird das Tannenplatz-Zentrum für sechs Wochen abgehängt.

Dass dem nicht so ist, will die Stadtverwaltung in einem Pressegespräch am kommenden Montag, 17. Juli, erläutern. Am Dienstag, 18. Juli, steht das Thema "Abriss des Fußgängerstegs am Wiblinger Ring" - dieser Abriss ist Teil der Baumaßnahme - auf der Tagesordnung des Bauausschusses und am 20. Juli wird sich die Regionale Planungsgruppe Wiblingen um 19 Uhr im Bürgerzentrum Wiblingen mit den Plänen beschäftigen. (AZ/heo)