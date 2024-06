Wiblinger Moschee: Beim Ortstermin stellt sich der Imam der Parkplatzfrage

Plus Die Pläne der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde zur Eröffnung einer Moschee in Ulm-Wiblingen stoßen bei einigen Anwohnern auf Skepsis.

Aufeinander zugehen und miteinander ins Gespräch kommen, das war Sinn und Zweck eines Ortstermins, zu dem die Gemeinde eingeladen hatte. Rund 20 Bürgerinnen und Bürger des Ulmer Stadtteils nahmen die Gelegenheit trotz einem parallelen Länderspiel wahr. Die Aussprache verlief ruhig und sachlich. Keine Selbstverständlichkeit bei einem Thema, das schnell mal aus den Fugen gerät.

Haupteiwand einiger Anlieger ist die Parksituation, die jetzt schon nicht entspannt sei im Dreifaltigkeitsweg und drumherum. Die Moschee könnte die Situation verschärfen, lautete eine mehrfach geäußerte Befürchtung. Und was ist mit dem Minarett? Muezzin-Rufe werde es weder live noch vom Band geben, sagte Mohammed Luqman Shahid, der Imam der Gemeinde, dazu. Das Minarett werde noch nicht einmal begehbar sein. Laut Planung neun Meter hoch und einen Meter im Durchmesser, diene es ausschließlich „als symbolische Form“, präzisierte Saeed Geßler, der Planer für den Umbau der Immobilie.