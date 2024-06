Ulm

Wiblinger Bachtage: Ein Konzert wird zur musikalischen Reise

Plus Schottisch-mystische Klänge und Spanisch-Temperamentvolles aus der Alten Welt ergänzt das Collegium Instrumentale Stuttgart mit Dvoráks Symphonie "Aus der Neuen Welt".

Von Dagmar Hub

Seit 39 Jahren leitet der Kirchenmusiker Albrecht Schmid die von ihm 1985 ins Leben gerufenen "Wiblinger Bachtage", und auch in diesem Jahr gibt es wieder 14 Konzerte innerhalb von zwei Wochen an verschiedenen Orten in Ulm und in seinen Ortsteilen. In der gut besuchten Kirche St. Maria Suso auf dem Eselsberg präsentierte Schmid ein von ihm dirigiertes Symphonie-Konzert mit dem hochklassigen Solisten Gustav Frielingshaus und dem renommierten Collegium Instrumentale Stuttgart.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Antonín Dvorák und Camille Saint-Saens lebten ihr ganzes Leben oder dessen überwiegenden Teil im 19. Jahrhundert – zu einer Zeit, als Reisen noch etwas ziemlich Exotisches und Beschwerliches war, zugleich aber Einflüsse solcher Reisen und exotische Mitbringsel gesellschaftlich chic wurden. Felix Mendelssohn-Bartholdy reiste 1829 als Zwanzigjähriger an einen Ort, den damals vermutlich erst wenige besucht hatten – auf die Hebriden, ein Archipel nordwestlich von Schottland, und besuchte dort eine Höhle, die damals dem keltischen Sagenkönig Fingal zugeordnet wurde. Schmid führte mit dem Collegium Instrumentale Stuttgart, dessen Konzertmeisterin die Ulmerin Ursula Müller-Merkle ist, die "Hebriden"-Konzert-Ouvertüre auf, die auf das Dunkel-Mythische jener Reise und auf das raue Klima der Inseln anspielt. Mit spanischen Anklängen versah dagegen der französische Komponist Camille Saint-Saens das fulminante "Introduction et Rondo capriccioso" in a-Moll für Violine und Orchester, mit dem Gustav Frielinghaus als Violin-Solist brillierte.

