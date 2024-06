Wiener Symphoniker bringen die Donau Symphonie bald auf den Münsterplatz

Ein Konzert, zwei Highlights: Die renommierten Wiener Symphoniker spielen die Donau Symphonie erstmalig in Ulm. Der Kartenverkauf für das Open Air läuft.

Vorfreude schwingt in Walter Feuchts Stimme mit. Vorfreude auf den 14. Juli, wenn die Wiener Symphoniker auf dem Münsterplatz die Donau Symphonie des berühmten amerikanischen Komponisten Frank Wildhorn aufführen werden. Denn die Symphonie, die Wildhorn als bisherigen Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens empfindet, war Walter Feuchts Idee, in Ulm geboren bei einem Spaziergang mit dem Komponisten und Freund an der Donau an Feuchts Geburtstag.

Im Goldenen Saal in Wien bejubelt - und nun in Ulm: "Die Wiener Symphoniker sind bis 2027 ausgebucht", weiß Walter Feucht. Dass es nun an einem spielfreien Tag geklappt hat, dass das Orchester, das zu den besten der Welt zählt, mit 85 Musikern an einem spielfreien Tag nach Ulm kommt und die Donau Symphonie vor der Kulisse des Ulmer Münsters Open Air aufführen wird, ist auch für ihn etwas Großes. Bei der Premiere in Wien im November 2022 hatte Feucht noch skeptisch den Kopf gewiegt, als der damalige Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch sagte, dieses Werk müsse nach Ulm kommen.

Veranstalter hoffen auf das Wetter und ein "Jahrzehntevent"

Ein "Jahrzehntevent" erhoffen sich nun Walter Feucht und Karl-Heinz Gern, die die Wiener Symphoniker tatsächlich nach Ulm zu holen geschafft haben. Das Wetter sei der einzige Risikofaktor beim geplanten Open Air. Etwa 3000 Tickets sind inzwischen verkauft. "Das ist gut dafür, dass es das erste Klassik-Open Air auf dem Münsterplatz sein wird", sagt Feucht und fügt hinzu, die Ulmer müsse man manchmal "ein bissele anschucken". 3500 verkaufte Tickets peilen die Veranstalter an. "Ich vermute, dass viele erst kurzfristig Tickets kaufen wollen, wenn absehbar ist, dass es ein schöner Sommerabend wird." Dann werde es sicher richtig toll mit der gefühlvollen Symphonie, die der Geschichte der Donau nachspürt, in klassischer Form, aber mit der Fülle an Emotion, die Wildhorns Musicals vermitteln.

Beim Event auf dem Münsterplatz wird ein Film gedreht werden, verrät Feucht. Und dass so mancher große Name aus den USA unter den Zuhörern sein wird. Denn Frank Wildhorns 2. Sinfonie ist fast fertig. "Odessa" wird sie überschrieben sein, und das San Francisco Philharmonic Orchestra hat sein Interesse am Werk schon bekundet. Und Wildhorns Kreativität und Produktivität ist ungebremst: Am 1. März 2025 wird in St. Gallen das neue Musical des Komponisten uraufgeführt. Das hat einen gebürtigen Ulmer zum Titelstar und Thema - Albert Einstein. (AZ)