Wiener Symphoniker kehren mit Uraufführung nach Ulm zurück

Nach dem großen Erfolg des ersten Klassik-Open Air Konzertes auf dem Ulmer Münsterplatz im Juli 2024 kommen die weltweit erfolgreichen Wiener Symphoniker am Sonntag, 13. Juli, erneut nach Ulm. Auf dem Ulmer Münsterplatz spielt das Orchester im kommenden Jahr sogar eine Uraufführung.

Am 13. Juli wird erstmals Frank Wildhorns neuestes Werk, die Odessa Symphonie, erklingen. Frank Wildhorn (65) ist ein amerikanischer Komponist, der weltweit erfolgreiche Musicals wie „Jekyll & Hyde“ und „Dracula“ komponierte und mit Künstlern wie Natalie Cole, Liza Minnelli, Sammy Davis jr. und David Hasselhoff zusammenarbeitete. 1987 komponierte Wildhorn Whitney Houstons Nr. 1 Hit „Where do broken hearts go“. Außerdem komponierte er die Donau Symphonie, zu der die Idee in Ulm entstanden war. Beim Konzert auf dem Münsterplatz stehen neben der brandneuen Odessa Symphonie auch Suiten aus Wildhorns ebenfalls neuem Musical „EINSTEIN – the Matter of Time“ und „Artus-Excalibur“auf dem Programm.

Ticktes für den Auftritt auf dem Münsterplatz gibt es ab dem 31. Oktober, 11 Uhr, im Vorverkauf unter www.donau3fm.de, www.allgaeu-concerts.de, www.eventim.de und ganz neu, direkt zum Abholen in der Tourist Information im Stadthaus Ulm am Münsterplatz. Veranstaltet wird dieses zweite Ulmer Klassik-Open Air von Walter Feucht in Zusammenarbeit mit der Veranstaltergemeinschaft Allgäu-Concerts und Gern Geschehen.

Die Wiener Symphoniker feiern im kommenden Jahr zudem ihren 125. Geburtstag. (AZ)