Zeugen gesucht: Unbekannte zerkratzen in Ulm zwölf Autos

Die Polizei aus Ulm ermittelt in einem umfangreichen Fall von Zerstörungswut.

Am Montag meldete ein Zeuge der Polizei sein zerkratztes Auto. Das stand in der Jörg-Syrlin-Straße. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei insgesamt zwölf beschädigte Autos fest, die Kratzer an den Beifahrerseiten hatten.

Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. (AZ)