Zugausfälle im Fernverkehr: Fünf Wochen Chaos auf der Strecke zwischen Stuttgart und München

Fünf Wochen lang kommt es zu Zugausfällen im Fernverkehr: Bauarbeiten an der Bahnstrecke Ulm-Augsburg werden starke Auswirkungen auf die Fernzüge zwischen Stuttgart und München haben. Vom 13. September bis 1. Oktober kommt es zu den meisten Fahrtausfällen und Umleitungen. Auch Züge der privaten Bahnbetreiber sind betroffen. Und das genau zu der Zeit, in der sich viele Menschen Richtung Oktoberfest in München aufmachen werden.

Es ist ein kleiner Vorgeschmack auf die am 13. Januar beginnende Komplettsperrung des Ulmer Hauptbahnhofs: Durch die Bauarbeiten an den Bahngleisen im Bereich Burgau, östlich von Ulm, werden vor allem Fernzüge nicht in Ulm vorbeikommen.

Im Landkreis Günzburg werden Schienen ausgetauscht, diese Arbeiten sind so umfangreich, dass sie nicht nur nachts oder an den Wochenenden ausgeführt werden können. Die Bahntochter InfraGO will an sieben Tagen die Woche arbeiten, auch nachts. Während die Anwohner der Bahnstrecke unter Baulärm leiden müssen, müssen Bahnreisende im Nahverkehr auf den Linien RE9 und RB86 auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Westheim und Burgau ausweichen.

Die Fernzüge zwischen München und Stuttgart fahren einen Umweg

Durchgehende ICE- und EC-Züge zwischen München und Stuttgart nehmen ab Augsburg den bis zu einer Stunde dauernden Umweg über Aalen – die Halte in Ulm, Günzburg und Göppingen fallen aus. Dabei entfällt beispielsweise die ICE-Linie 47 von Dortmund über Mannheim und Ulm nach München zwischen Mannheim und München vollständig.

Die ICE-Linie 60 von Karlsruhe über Stuttgart nach München entfällt komplett. Die französischen TGV-Züge Paris-München verkehren nur zwischen Paris und Stuttgart.

Auch das Intercity-Zugpaar Dortmund-Oberstdorf entfällt vom 13. September bis 17. Oktober vollständig. Damit gibt es zwischen Stuttgart und dem Allgäu vorübergehend keine Fernzüge. Einen großen Umweg nimmt wegen weiterer Baustellen der Nightjet Wien-München-Paris, hier wird von Passau bis Mannheim über Nürnberg umgeleitet.

Während der Bauarbeiten gibt es von Ulm aus nach Stuttgart und München nur noch alle zwei Stunden einen Fernverkehrszug. Die Züge der Westbahn zwischen Stuttgart und Wien können zwischen Augsburg und Ulm einen Umweg über Donauwörth fahren, sie verspäten sich daher um lediglich 20 Minuten.

Auch im Raum München und Stuttgart gibt es zahlreiche Baustellen

Auch im Großraum München und Stuttgart gibt es im September zahlreiche Baustellen, nicht jeder Zug kann den Münchener Hauptbahnhof anfahren, dann wird zeitweise in Pasing oder am Ostbahnhof gehalten.

Das Oktoberfest in München findet vom 20. September bis 5. Oktober statt – es kommt also zur Überschneidung mit dem Chaos auf den Schienen. Aktuelle Zugausfälle, Abfahrtszeiten und Verspätungen werden auf den Webseiten der Zugbetreiber Deutsche Bahn, Arverio und Westbahn mitgeteilt.