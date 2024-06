Zugbegleiterin in Ulm bedroht und beleidigt

Ein Betrunkener gerät in einem Zug außer Rand und Band.

Zu der Bedrohung und Beleidigung einer Zugbegleiterin durch einen 38 Jahre alten Mann ist es am Donnerstagmorgen in einem Regionalzug in Richtung Ulm gekommen.

Gegen 5 Uhr wurde nach Angaben der Bundespolizei die 59 Jahre alte Mitarbeiterin von einem 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen zunächst angesprochen und bisherigen Informationen zufolge aus bislang unbekannten Gründen mehrfach beleidigt und bedroht. Beim Halt des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof sollen dann sowohl die Geschädigte, als auch der mit knapp 1,4 Promille alkoholisierte Mann den Zug verlassen haben.

Nachdem die 59-Jährige die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Ulm über den Vorfall in Kenntnis gesetzt hatte, konnten diese den 38-Jährigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung noch im Bahnhof feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung rechnen. (AZ)