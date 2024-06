Ulm

18:30 Uhr

Zum Jubiläum feiert das Theater Ulüm wieder eine Premiere

Plus Vor 25 Jahren wurde das deutsch-türkische Theater Ulüm in Ulm gegründet. Jetzt ist das Stück „Wir sind kollektiv Deutsche geworden“ zu sehen.

Von Dagmar Hub

Der Flur der Oberen Donaubastion war in Silber und Rot üppig geschmückt für ein ganz großes Fest, und als Ehrengäste kamen die türkische Generalkonsulin aus Stuttgart, Makbule Kocak Kacar, Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher und der frühere Ulmer Kulturbürgermeister Götz Hartung, der sich Ende der 90er Jahre gegen viele Widerstände für ein türkisches Theater in Ulm eingesetzt hatte: Jetzt wurde das 25-jährige Bestehen des Theaters Ulüm mit viel Herzlichkeit und einer überfüllten Spielstätte gefeiert.

Das erste Stück im Theater Ulüm hatte 1999 in Ulm Premiere

„Grüß Gott Memet“ war das erste Stück, das im Theater Ulüm am 7. Mai 1999 Premiere hatte, im Jahr nach der Gründung. Die musikalische Komödie von Aydin Engin zeigt humorvoll die Zerrissenheit zwischen Tradition und Einbürgerung jener Menschen auf, die als sogenannte Gastarbeiter vor 60 Jahren nach Deutschland gekommen und geblieben waren. Seit 1999 verkörpert Atilla Cansever, geboren in Istanbul, Memet Tas (gesprochen „Dasch“) aus Anatolien – so sehr, dass es selbst Götz Hartung schon passiert ist, dass er ihn in der Ulmer Fußgängerzone nicht als Atilla, sondern als Memet ansprach.

