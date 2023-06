Ulm

Larkin Poe im Ulmer Zelt: Zwei funkelnde Sterne am Bluesrock-Himmel

Plus Larkin Poe spielen das Publikum im Ulmer Zelt schwindelig. Dieses Schwesternpaar ist mit unglaublichem Talent gesegnet.

Von Ronald Hinzpeter

Schade, schon vorbei: Nach eineinhalb Stunden gehen Larkin Poe von der Bühne und lassen ein rundum glückliches Zelt-Publikum zurück. Der Auftritt hätte getrost noch ein wenig länger dauern können, denn die bluesrockenden Schwestern Rebekka und Megan Lovell sind in ihrem Fach eine absolute Sensation. Ins Zelt werden sie wohl so schnell nicht mehr kommen, denn das wird ihnen langsam zu klein. Im Herbst kommt die Band noch einmal auf Deutschland-Tour, doch der wesentlich größere Circus Krone in München ist schon weitgehend ausverkauft. Wer jetzt in Ulm dabei war, hat Glück gehabt.

Rebekka und Megan Lovell alias Larkin Poe sind mit unglaublichem Talent gesegnet Foto: Reinhard Pfetsch

Warum waren sie nicht schon früher da? Offenbar touren die beiden Schwestern aus US-Bundesstaat Georgia schon seit 18 Jahren durch Deutschland. So erzählt es jedenfalls Sängerin Rebekka Lovell, die Stimme des Duos. Die zwei haben 2005 bereits im Teenageralter begonnen als Musikerinnen durch die Gegend zu ziehen, zunächst noch als Akustik-Trio mit ihrer ältesten Schwester Jessica. Doch Megan und Rebekka war diese Musik zu harmlos, wie sie mal in einem Interview erzählten, sie wollten es gerne etwas rauer haben, und "viel weniger höflich".

