Zwei Gruppen gehen am Ulmer Bahnhof aufeinander los

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Mittwochabend am Ulmer Bahnhof gekommen. Dabei kam nach Polizeiangaben auch Pfefferspray zum Einsatz. Ein Zeuge meldete den Vorfall in der Friedrich-Ebert-Straße gegen 19 Uhr. Die Gründe für die Auseinandersetzung der zwei Gruppen sind laut Polizei noch unklar. In dessen Verlauf soll ein 24-Jähriger mit Pfefferspray auf seine Kontrahenten gesprüht haben. Durch das Pfefferspray wurden sechs Personen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren getroffen. Die Polizei (Telefon: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wer in welchem Umfang an der Auseinandersetzung beteiligt war. (AZ)

