Heuer beim OWF dabei: Was den Ulmer DJ Nico Bulla inspiriert

Musik ist die große Leidenschaft von Nico Bulla – nur wegen Maultaschen musste diese Leidenschaft zwischenzeitlich etwas hinten an stehen. Der Ulmer produziert eigene Tracks und legt als DJ auf. Diesen Sommer freut er sich „tierisch“ auf seinen ersten Gig beim Obstwiesenfestival. Samstagnacht wird er für einen gebührenden Festivalausklang sorgen.

Dass Nico Bulla heute am DJ-Pult steht, hat sich in seinen Teenagerjahren schon früh angedeutet. Denn erste Clubluft konnte er schon mit gerade einmal 13 Jahren schnuppern. Da hatte er sich von einem volljährigen Kumpel den Ausweis geborgt und sich in Läden wie das Sucasa geschlichen. Die Musik, die er dort hörte, wurde zur Inspiration. Ein Schlüsselmoment für den jungen Teenager war eine Club-Party, bei der DJ Alkapulco Roy Hip-Hop-Klänge mit Country gemischt hat. „Völlig verrückt, aber mich hat das total inspiriert“, sagt Nico Bulla. So sehr, dass er nach der Partynacht sein Taschengeld zusammenkratzte und sich einen günstigen Plattenspieler besorgt hatte. Das Mischen hat er sich dann autodidaktisch selbst beigebracht.

Von Hip-Hop zu elektronischer Musik

In Ulm hat sich Nico Bulla, der damals unter Pseudonym Niggo unterwegs war, schnell einen Namen gemacht. Musikalisch hat sich sein Interesse im Laufe der Jahre weiter entwickelt. Im Hip-Hop gab es irgendwann einfach nichts Neues mehr, die elektronische Musik hingegen bot ganz neue Möglichkeiten. „Da brauchte es erstmal eigentlich nur eine Software. Und mit der kann man alle machen“, sagt Nico Bulla. „Man ist quasi elektronischer Komponist und denkt sich alles selber aus.“ Raum für die eigene Kreativität zu haben, das war Nico Bulla immer wichtig.

Und wie war das mit den Maultaschen? Dass man damit einen echten Schwaben wie Nico Bulla begeistern kann, dürfte außer Frage stehen. In Ulm lernte er damals Koch Vincent Probst kennen. Gemeinsam entwickelten sie die Idee, Maultaschen auch über Schwaben hinaus bekannt zu machen. Am Ende der Überlegungen stand ein eigener Laden in Berlin.

Mit Maultaschen statt Musik Berlin erobert

Berlin – ohnehin ein Sehnsuchtsziel für viele junge Kulturschaffende. Auch Nico Bulla zog es damals in die Großstadt, die für ihre Clubszene international bekannt ist. „Nach Berlin ziehen und da mein Musikding voranzutreiben. Das war schon etwas, das ich mit 18, 19 immer wollte“, sagt Bulla. Doch das Maultaschenrestaurant, das wegen der Türklinke in Ankerform den Namen St. Mauli erhielt, entwickelte sich rasch zum beliebten Trendlokal. Auch Nico Bullas Mutter wurde in Berlin gebraucht, um für ausreichend Nachschub an echt schwäbischen hausgemachten Maultaschen zu sorgen.

Am Ende blieb gar nicht so viel Zeit für die musikalische Karriere. „Und natürlich ist es dann doch nicht so einfach, in die Szene reinzukommen, wie man sich das vorstellt“, sagt Nico Bulla im Rückblick. Und trotz allem gastronomischen Erfolg entschieden Bulla und Probst sich nach vier Jahren, ihr Restaurant zu schließen. Bulla erinnert sich gern an diese Zeit, in der seine Tage nur daraus bestanden, mit Kumpel Vincent Musik zu produzieren und anschließend zusammen Maultaschen zu verkaufen. „Der Laden war bis zum Schluss immer voll, wir hatten sogar Hochzeiten dort. Aber immer sieben Tage die Woche durchpowern, das ging irgendwann nicht mehr.“ Er zog einen Schlussstrich unter das Abenteuer Berlin, die schwäbische Heimat lockte.

Social Media killt die Kreativität

Heute ist Bulla der Musik nach wie vor verbunden. Doch inzwischen, so sagt er, versucht er vor allem wieder, den Spaßfaktor im Musikmachen zu sehen, nachdem er zu lang im „Instaflow“ fest hing. Immer den guten Aufrufzahlen bei Social Media hinterher zu hecheln: „Das killt jeder Kreativität.“ Umso schöner sind Auftritte vor Livepublikum. Diesen Sommer ist Nico Bulla da etwa zum ersten Mal als Teil des Line Ups beim Dornstadter Obstwiesenfestival dabei.

Das OWF, das nach dem „umsonst und draußen“-Prinzip veranstaltet wird, ist seit mehr als 30 Jahren ein wichtiger Termin im Jahreskalender der Ulmer Musikfans und für einige das erste Festival, das sie je besucht hatten – auch für Nico Bulla. Was es da heuer von ihm zu hören gibt? Der Ulmer will größtenteils elektronisch spielen, also Melodic House und Techno. „Aber ich werde versuchen, meine Wurzeln aus dem Hip-Hop hörbar miteinzubeziehen und natürlich gibt es auch eigene Veröffentlichungen und unreleaste Tracks“, kündigt Bulla an.

Info: Nico Bulla legt beim OWF am Samstag, 22. August, auf (beziehungsweise Sonntag, 23. August). Er gestaltet die Aftershow-Party ab 2.05 Uhr.