Ulmer Friedenswochen drehen sich um Kriegsführung, Manipulation und Gewaltfreiheit

Die 21. Ulmer Friedenswochen starten am kommenden Sonntag, 31. August – und das in Zeiten, in denen das Thema kaum aktueller sein könnte. „Wann, wenn nicht jetzt?“, sagt daher Lothar Heusohn vom Verein Ulmer Weltladen kämpferisch. Andererseits konstatiert er: „Heute ist es nicht mehr so einfach, Friedensarbeit zu machen.“ Man lese über „Lumpen-Pazifismus“ und gelte schnell als „Putin-Versteher“ oder gar „Putin-Propagandist.“ Deshalb brauche man heutzutage Mut – das gelte auch für diejenigen, die die Räume für die Veranstaltungen zur Verfügung stellen.

Den ganzen September über gibt es im Rahmen der Friedenswochen Vorträge, Aktionen und Treffen. 31 Gruppen aus der Region haben 33 Programmpunkte selbstständig auf die Beine gestellt, auch finanziell. Sie alle agieren überparteilich, unabhängig und auf unterschiedlicher weltanschaulicher Grundlage, betonen die Vertreter der Koordinationsgruppe Frieden. Die Ulmer Friedenswochen starten am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Pauluskirche und am darauffolgenden Montag mit einem Treffen am Ulmer Deserteur-Denkmal im Lehrer Tal, also dort, wo einst Deserteure erschossen wurden.

Sechs Künstler stellen im Rahmen der Ulmer Friedenswochen im Kunstpool aus

Am Freitag, 5. September, spricht Landwirt Woldemar Mammel im Bürgerhaus Mitte über die Frage: „Wie sollen wir in Zukunft kämpfen – sollen wir überhaupt kämpfen?“ Seine Familie lebte mehrere Generationen in der südwestlichen Ukraine. Während des Prager Frühlings hat er selbst den Einmarsch der Soldaten in die Tschechoslowakei erlebt – und damals sei keine militärische Gegenwehr erfolgt. Im Kunstpool stellen sechs Künstler aus unter dem Motto „Nie wieder Krieg! Die Waffen nieder“. Die Vernissage findet am Sonntag, 14. September statt.

„Wir sind nicht im luftleeren Raum“, betont Heusohn. „Man muss sich selbst den ganzen Diskussionen stellen.“ Das findet auch im Rahmen der Veranstaltung „Pazifismus – ein Irrweg?“ am Mittwoch, 24. September, statt. Dabei wird gemeinsam mit dem Taz-Redakteur Pascal Beucker diskutiert. Einen Tag zuvor geht es in einem Vortrag um rechtsextreme Ideologien.

Den meisten bekannt sein dürfte Rolf Mützenich, ehemaliger SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Im Hinblick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine hatte er schon vor Längerem auf die Notwendigkeit eines Dialogs hingewiesen. Auch darum wird es sicher am Freitag, 26. September, bei der Diakonie Ulm gehen. Am selben Abend spricht Propagandaforscher Jonas Tögel im Einsteinhaus über „kognitive Kriegsführung und „neueste Manipulationstechniken der Nato“.

In Ulm wird es einen palästinensischen Kulturabend geben

„Es gibt viele Formen von Krieg“, sagt Heusohn, der auch den „Krieg gegen Menschen auf der Flucht“ erwähnt. Daher wird es an einem Abend auch über zivile Seenotrettung im Mittelmeer gehen (6. September im Haus der Nachhaltigkeit). „Das Thema Palästina darf auch nicht fehlen angesichts der unglaublichen Dramatik vor Ort“, so Heusohn. Man wolle sich dem Thema aber auf eine andere Art nähern und lädt deshalb am Donnerstag, 25. September, zu einem palästinensischen Kulturabend ins Bürgerhaus Mitte ein.

Den Abschluss der diesjährigen Friedenswochen macht eine Veranstaltung am Mittwoch, 1. Oktober: Im Einsteinhaus soll darüber beraten werden, wie man den Friedensgedanken über das ganze Jahr hinweg in der Ulmer Region verfolgen kann. Man wolle der Gesellschaft, die medial und politisch auf „Kriegstüchtigkeit“ ausgerichtet sei, etwas entgegensetzen, so Heusohn.

Die Resonanz bei den Friedenswochen habe in den vergangenen Jahren zugenommen, sagt der Mediziner und Friedensaktivist Reinhold Thiel. Allerdings würden bisher leider eher wenige junge Menschen zu den Veranstaltungen kommen. Das vollständige Programm der Ulmer Friedenswochen findet man online unter friedensbewegung-ulm.de.