Bierpreis, Fahrgeschäfte, Feuerwerk: Was das Ulmer Volkfest zu bieten hat

Konkurrenz hat das Ulmer Volksfest im Juli wenig. Vielleicht noch in Würzburg, dem einzigen zeitgleichen Volksfest in Süddeutschland, wie Marktmeister Oliver Fischer sagt. Deswegen habe Ulm beste Karten im Kampf um Fahrgeschäfte gehabt, die später auf dem größten Volksfest der Welt zu besteigen sind, dem Münchner Oktoberfest. Was den Bierpreis angeht, hat hier die Wiesn gegen Ulm aber keine Chance.

