Unbekannte brechen im Gewerbegebiet ein – und gehen leer aus

Zwei bislang unbekannte Personen sind in am Freitag gegen 3 Uhr morgens in das Bürogebäude des Waschparks in der Weißenhorner Zeissstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verursachten sie dabei einen Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Die Einbrecher verließen das Gebäude in Weißenhorn wohl ohne Beute

Ob sich der Aufwand für die Täterinnen oder Täter gelohnt hat, ist fragwürdig: Bei ihrem Einbruch in das Bürogebäude konnten sie nichts erbeuten. Die Identität der Personen ist der Polizei bislang unbekannt. Wer Angaben zu den Einbrechern machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 07309/9655-0 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)