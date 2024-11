Unbekannte greifen Mann mit Pfefferspray an

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr griffen in der Breslauer Straße in Ludwigsfeld zwei bislang unbekannte Täter unvermittelt einen Mann an. Die Angreifer besprühten ihr Opfer unter anderem mit Pfefferspray und konnten anschließend unerkannt flüchten. Eine polizeiliche Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief erfolglos.

Weshalb es zu dem Angriff kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0731/80130 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)