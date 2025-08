Unbekannte zünden nachts Altkleider- und Papiercontainer an

In Ludwigsfeld sind am Wochenende insgesamt fünf Container vermutlich durch Brandstiftung beschädigt worden. Am Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus mehreren Altkleidercontainern in der Karlsbader Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt drei Container leicht brannten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Brand wurde vermutlich einige Stunden zuvor gelegt, so die Polizei.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

In der Nacht zum Sonntag, gegen 1.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei erneut alarmiert. Diesmal brannten zwei Papiercontainer in der Danziger Straße. Durch schnelle Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine Beschädigung der Container verhindert werden und es brannte lediglich der Inhalt nieder. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)