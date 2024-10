Unbekannter schlitzt Cabriodächer auf

Von Samstag auf Sonntag versuchte ein Unbekannter in Ulm an Brauchbares zu gelangen und schlitzte die Dächer von Cabrios auf.

Das Fiat Cabrio stand in der Schadstraße, ein weiteres Cabrio stand in der Böblinger Straße. An beiden Fahrzeugen schlitzte der Unbekannte das Verdeck auf und durchsuchte die Autos. Lediglich im Fiat fand er ein Geldstück.

Der entstandene Sachschaden ist ungleich höher. Der wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.