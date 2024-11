Unbekannter wirft Scheibe einer Wohnung ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter einen Stein in ein Fenster einer Wohnung in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße geworfen. Da sich die 54-jährige Bewohnerin zu diesem Zeitpunkt in direkter Nähe befand, wurde sie durch die umherfliegenden Glassplitter getroffen und leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro belaufen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Telefon 0731 /80130) zu melden. (AZ)