„Under the same Stars“: Harmonische Klavier- und Klarinettenklänge im Stadthaus

Schon die ersten Töne machen deutlich: Pianistin Shuteen Erdenebataar und Klarinettist Nils Kugelmann suchen die ruhigen, die kontemplativen, die innerlichen Töne. Hier sind keine expressiven Ausbrüche zu erwarten, Kämpfe mit und gegen Stile, Formen, Vorbilder liegen ihnen fern. Mit dem Konzert beschenkte sich der Verein für Neue Musik anlässlich seines bevorstehenden fünfzigsten Geburtstags.

Florian L. Arnold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis