Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

„Under the same Stars“: Harmonische Klavier- und Klarinettenklänge im Stadthaus

Ulm

„Under the same Stars“: Harmonische Klavier- und Klarinettenklänge im Stadthaus

Das Duo Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann stellte sein neues Album im Stadthaus vor. Feine Wohlfühlmusik, von der man sich manchmal mehr Überraschungen wünscht.
Von Florian L. Arnold
    • |
    • |
    • |
    Duo Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann im Stadthaus: Schöne Musik ohne Ausreißer und Kanten.
    Duo Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann im Stadthaus: Schöne Musik ohne Ausreißer und Kanten. Foto: Florian L. Arnold

    Schon die ersten Töne machen deutlich: Pianistin Shuteen Erdenebataar und Klarinettist Nils Kugelmann suchen die ruhigen, die kontemplativen, die innerlichen Töne. Hier sind keine expressiven Ausbrüche zu erwarten, Kämpfe mit und gegen Stile, Formen, Vorbilder liegen ihnen fern. Mit dem Konzert beschenkte sich der Verein für Neue Musik anlässlich seines bevorstehenden fünfzigsten Geburtstags.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden