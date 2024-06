Unesco-Welterbe

16.06.2024

Funde von der Schwäbischen Alb: So schmückten wir uns in der Eiszeit

Plus Das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren zeigt einige neue Funde aus der eiszeitlichen Schmuckgeschichte – darunter die weltweit ältesten bekannten komplett von Menschenhand gefertigten Perlen.

Von Franziska Wolfinger

Seit wann genau sich Menschen schmücken, ist gar nicht so leicht zu sagen. Schon vor mehr als 100.000 Jahren behängten sie sich wohl mit hübschen Fundstücken aus der Natur, etwa Schneckenhäuser oder Muscheln. Seit rund 42.000 Jahren – das haben auch Ausgrabungen von Professor Nicholas Conrad vom Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren (Urmu) gezeigt – fertigen Menschen in Schwaben Schmuck nach ihren eigenen Vorstellungen. Erstmalig und einzigartig in Süddeutschland zeigt die neue Ausstellung im Urmu Hunderte von Eiszeitperlen.

Auf der Schwäbischen Alb wird immer weiter gegraben

Auf der Schwäbischen Alb ist noch längst nicht alles ausgegraben und gefunden, was unsere Vorfahren dort in der Eiszeit hinterlassen haben. So ist das Urmu als Forschungsmuseum der Uni Tübingen eine äußerst aktive Einrichtung, die immer wieder neue Funde präsentieren kann. In den vergangenen Jahren lag ein Fokus der Grabungsarbeit des wissenschaftlichen Leiters Nicholas Conrad auf Schmuck. 279 Fundstücke, insbesondere Perlen, haben es in die überarbeitete Dauerausstellung geschafft, darunter Highlights wie die ältesten weltweit bekannten Beispiele komplexer Schmuckherstellung. Das sind Perlen, die eben nicht nur durchlöcherte Naturfunde sind, sondern in dreidimensionaler Form komplett von unseren Vorfahren aus Elfenbein oder anderem Material gefertigt wurden, wie Professor Conrad erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen