Ulm

Unfall auf der B30 bei Ulm-Wiblingen durch Starkregen

Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall auf der B30 bei Ulm. Durch Aquaplaning verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Leitplanke.
Von Kilian Voß
    Durch den Starkregen am Donnerstag kam es rund um Ulm gleich zu mehreren Unfällen.
    Durch den Starkregen am Donnerstag kam es rund um Ulm gleich zu mehreren Unfällen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Eine nasse Fahrbahn kann gefährlich werden – das lernt man schon in der Fahrschule. Stichwort: Aquaplaning. So kam es laut Polizei auch am Donnerstagabend bei Wiblingen zu einem Unfall, als ein 49-Jähriger mit seinem Wagen in die Leitplanke krachte.

    Der Fahrer fuhr spätabends mit seinem Peugeot mit hoher Geschwindigkeit auf der B30 in Richtung Biberach auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor der Ausfahrt Donautal verlor er die Kontrolle über sein Auto, welches ins Schleudern geriet. Der Peugeot krachte gegen die Mittelschutzplanken.

    Keine Verletzten bei Unfall bei Ulm-Wiblingen

    An dieser prallte der Wagen ab und kam auf der rechten Seite der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto auf 5000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Auto. (AZ)

