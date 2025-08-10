Motorradfahrer beim Überholen von Auto erfasst: 22-Jähriger wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Pfuhl und Burlafingen ist ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Ulmer Klinik gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen kurz nach 21 Uhr drei Pkw auf der Leipheimer Straße am Ortsausgang von Pfuhl in Richtung Burlafingen unterwegs. Dahinter fuhr der 22-Jährige auf seinem Motorrad. Dieser setzte zum Überholen der drei vorausfahrenden Fahrzeuge an. Das erste Fahrzeug aber bog etwas 150 Meter nach dem Pfuhler Ortsausgang nach links ab. Der Fahrer dieses Mercedes wollte wohl zum dortigen Feldweg/Radweg, wo es unter anderem die Blumen zum Selberschneiden gibt.

Der Motorradfahrer krachte in die Fahrertür des Mercedes. Am Pkw wurden durch die Wucht der Kollision die Airbags ausgelöst. Der 22-Jährige wurde über das Fahrzeug geschleudert, überschlug sich mehrfach und landete in einem Grünstreifen. Er erlitt wohl mehrere Brüche. Die Verletzungen gelten dem Vernehmen nach als schwer, aber nicht lebensbedrohlich. An seinem Motorrad riss das Vorderrad ab.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei rückten unter anderem Kräfte der Feuerwehren aus Pfuhl und Neu-Ulm aus. Sie leuchteten die Unfallstelle aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Der Mercedes-Fahrer bleib offenbar augenscheinlich unverletzt.