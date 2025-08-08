Ausweichmanöver: Lkw kippt bei Ulm in Böschung

Ein umgekippter Lastwagen in der Böschung ist die Folge eines Staus bei Ulm. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte das Stauende nördlich der Ausfahrt Ulm-Wiblingen auf der Bundesstraße 30 im letzten Augenblick. Um einen Unfall zu verhindern, steuerte er den Laster auf die Standspur. Dabei verlor das Gespann die Bodenhaftung. Die Blockierspur auf der B30 zeigt, dass der Lkw-Fahrer noch alles versuchte, um einen schweren Auffahrunfall am Stauende zu verhindern. Er konnte seinen mit Kies beladenen Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn weg lenken. In der Böschung kippte dann der Lkw gegen den Lärmschutzwall, Teile der Ladung rutschten aus dem offenen Anhänger.

Keine Verletzten beim Unfall in Ulm

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Aus dem Lkw-Gespann trat eine geringe Menge Hydrauliköl aus, das nach der Bergung des Sattelzuges aus der Böschung gebaggert werden muss. Die Bergung wird bs in den Abend andauern und zu Verkehrsbehinderungen führen. Angaben zur Schadenhöhe konnte die Polizei noch nicht machen.