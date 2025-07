Nach Unfall-Tod von Lana: Diese Strafe bekommt der 85-jährige Verursacher

Der Unfall hatte im vergangenen Sommer für großes Entsetzen gesorgt. Nicht nur in Blaustein, sondern vermutlich bundesweit: Im August vergangenen Jahres erfasste ein 85-jähriger Autofahrer die acht Jahre alte Lana frontal auf einem Gehweg. Sie war dort zusammen mit ihrer Mutter unterwegs. Ihrer Tochter aber war nicht mehr zu helfen. Sie starb noch vor Ort. Fast ein Jahr nach diesem schrecklichen Unfall steht nun fest, welche Strafe der Senior erhält. Die Frage, die sich aber viele stellten, wie es zum Unfall kommen konnte, bleibt aber unbeantwortet

Der Unfall ereignete sich am 15. August 2024. Gegen 14 Uhr war an jenem Donnerstag der 85-jähriger Opel-Fahrer auf der B28 in Richtung Ulm unterwegs. Nach den damaligen Erkenntnissen der Polizei kam der Mann aus der nahegelegenen Hummelstraße, aus der er links abbog. Unmittelbar danach geriet er über die Gegenfahrbahn bis auf den linken Gehweg. Auf dem Gehweg waren zu diesem Zeitpunkt die achtjährige Lana und ihre Mutter zu Fuß unterwegs. Das Kind wurde von dem Auto erfasst und weggeschleudert. Der Wagen überrollte das Mädchen, fuhr in einen Holzzaun und prallte gegen eine Plakatwand, wo das Auto zum Stehen kam.

Tödlicher Unfall in Blaustein: Ersthelfer und Zeugen kümmern sich sofort

Ersthelfer und Unfallzeugen kümmerten sich sofort um das Mädchen, trotz aller Bemühungen auch von Feuerwehrleuten und Rettungsdienst konnte der Notarzt nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die Achtjährige erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ihre Mutter erlitt neben einem Schock Schürfwunden und Prellungen. Die beiden 85 und 84 Jahre alten Autoinsassen kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Der Fahrer musste dazu von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus seinem Auto befreit werden.

Icon Vergrößern Tragischer Unfall in Blaustei: Der Opel krachte Foto: Ralf Zwiebler, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Tragischer Unfall in Blaustei: Der Opel krachte Foto: Ralf Zwiebler, dpa (Symbolbild)

Die juristische Aufarbeitung des Unfalls zog sich in die Länge. Hintergrund war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein in Frage kommendes Gutachten zur gesundheitlichen Verfassung des 85-Jährigen. Ein solches Gutachten soll zwischenzeitlich im Raum gestanden haben, wurde nun doch nicht erstellt. „Wir brauchen konkrete Anknüpfungspunkte, Tatsachen, um ein solches in Auftrag geben zu können“, erklärt Michael Bischofberger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm. Solche Anknüpfungspunkte aber habe der Verursacher oder dessen Anwalt nicht geliefert. Bischofberger ist auch nicht bekannt, dass sich der 85-Jährige in irgendeiner Form zum Hergang geäußert hat. Als Beschuldigter kann er seine Aussage verweigern.

Strafbefehl gegen 85-jährigen Fahrer nach Unfall-Tod von Lana in Blaustein

So bleibt am Ende unklar, wie es konkret zu dem Unfall kommen konnte. Die Staatsanwaltschaft Ulm geht nach ihren vorliegenden Informationen von einer „Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“ aus, wie Bischofberger am Montag mitteilt. Die Strafe steht nun aber fest: Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen den Mann beim zuständigen Amtsgericht Ulm den Erlass eines Strafbefehls wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Das Gericht entsprach dem Antrag der Anklagebehörde und verurteilte den Mann im Juni 2025 zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten. Ihm wurde zudem auferlegt, einen höheren vierstelligen Geldbetrag zu Gunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu bezahlen. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm endgültig entzogen, nachdem ihm diese unmittelbar nach dem Unfallgeschehen schon vorläufig entzogen worden war. „Der wird auch nicht mehr fahren“, so Bischofberger. Der Mann akzeptierte diesen Strafbefehl, so dass diese Entscheidung ohne mündliche Hauptverhandlung rechtskräftig wurde.

Icon Vergrößern An dieser Stelle starb die achtjährige Lana als ein Autofahrer auf den Gehweg geriet und das Mädchen tödlich verletzte. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild) Icon Schließen Schließen An dieser Stelle starb die achtjährige Lana als ein Autofahrer auf den Gehweg geriet und das Mädchen tödlich verletzte. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Die Anteilnahme nach dem Unfall war groß. Am Unfallort wurden zahlreiche Teddybären, Blumen und Kerzen niedergelegt. Im Internet wurde von Eltern der Ludwig-Uhland-Schule, die das Mädchen besuchte, eine Spendenaktion für die Familie gestartet. Zwischenzeitlich wurde die gestoppt, im Netz ist sie aber noch zu finden. Demnach kamen insgesamt 12.380 Euro zusammen. 304 Personen gaben eine Spende ab, die höchste Einzelspende beträgt 1000 Euro.

Lanas Familie stammt aus Syrien und lebte unweit vom Unfallort entfernt. Dort aber wollten sie danach nicht mehr wohnen bleiben. Unter anderem die Blausteiner Stadtverwaltung unterstützte die Angehörigen bei der Suche nach einer neuen Bleibe und ging mit dem Gesuch an die Öffentlichkeit. Die Familie zog später nach Wiblingen.